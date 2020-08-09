عاجل.. متحدث الرئاسة: السيسي يشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، مناشدًا "المواطنين المخلصين" في لبنان على اختلاف مواقعهم، التكاتف لحين مرور الأزمة الراهنة، وذلك وفق ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" على لسان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، مؤتمرًا عبر الفيديو للمانحين من أجل دعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُنظم برعاية الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات مالية بالدعم من الدول المشاركة ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية توزيع المساعدات المخصصة للشعب بشكل مباشر، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.