الحلاني يشكر الرئيس السيسي على المستشفى الميداني: مصر أم حنون للبنان

قال الفنان عاصي الحلاني، إن التحقيقات ما زالت مستمره في إطار الانفجارات التي شهدتها العاصمة اللبنانية أمس الأول: "الحريق كان من أثر كونتينر به ألعاب نارية للأفراح والمناسبات".

وأضاف "الحلاني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أنه وحتى الآن تتولى جهات التحقيق اللبنانية الرسمية استبيان أوجه التقصير ويجب محاسبة كافة المقصرين: "كفايانا، وفيه فشل الموضوع، واتمني لا ينتهي الموضوع كأن شيئا لم يكن"، موضحا أنه يجب محاسبة المسؤولين في ذلك الأمر وعدم الاكتفاء بإعادة الإعمار وتمرير الأمر بسهولة.

وأعرب عن أمله أن يكون ذلك الانفجار هو خاتمة المصائب التي يعيش بها اللبنانيين، كما وجه الشكر لمصر والفنانيين المصريين والإعلاميين في مصر: "شكرا لآئلكن على كل المحبة الكبيرة، وهيدا اللي بتنسينا تعبنا وأوجعنا والآمنا، وبتشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستشفى الميداني المصري في بيروت، وبتشكره على هذه المبادرة، ومصر كانت ومازالت الأم الحنون للبنان".