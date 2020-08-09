الهند تحظر استيراد 100 نوع من المعدات العسكرية لتعزيز الإنتاج المحلي

أعلنت الهند، اليوم، أنها ستحظر استيراد 101 نوع من المعدات العسكرية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الاعتماد على الذات في مجال الدفاع.

وأعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الحكومة أعدت قائمة تضم 101 نوع سيتم فرض حظر استيراد عليها، في خطوة تأتي دعمًا للاستراتيجية التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي "الهند المعتمدة على ذاتها"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وأوضح سينج، أن الحكومة تخطط لتطبيق الحظر تدريجيًا على الواردات العسكرية المختارة خلال الفترة بين عامي 2020 و2025.

وتتضمن المعدات العسكرية بعض نظم الأسلحة عالية التقنية التي تتراوح من بنادق هجومية ومدفعية إلى طائرات النقل الخفيف، وطائرات مروحية قتالية خفيفة.

وكتب سينج: "هدفنا هو إخطار الصناعات الدفاعية الهندية بالمتطلبات المتوقعة للقوات المسلحة، لكي تكون أكثر استعدادًا لتحقيق هدف توفير احتياجاتنا محليًا"، مضيفًا أن "هذه خطوة كبيرة تجاه الاعتماد على الذات في مجال الدفاع".

وتمثل الواردات 60 - 65% من المتطلبات العسكرية للبلاد، ووقعت الهند عقودًا بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي لاستيراد أسلحة وأنظمة دفاع بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي والمروحيات الهجومية ومدافع الهاوتزر خفيفة الوزن.

جدير بالذكر، أن الهند كانت ثالث أكبر منفق عسكري في العالم العام الماضي بعد الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أبريل الماضي.