طقس مائل للحرارة وأمطار خفيفة.. توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الحالي.

إذ يتوقع أن يكون طقس الاثنين، مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال وجنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على أقصى الجنوب.

أما طقس يومي الثلاثاء والأربعاء فيكون مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلُا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارا، معتدل ليلا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الاثنين 10 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى43، والصغرى 30.

طقس الثلاثاء 11 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 29.

طقس الأربعاء 12 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.