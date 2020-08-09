وزيرة العمل اللبنانية: حكومة دياب لم تتخذ قرارا بالاستقالة

قالت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين، بعد اجتماع وزاري اليوم، إن حكومة رئيس الوزراء حسان دياب لم تتخذ أي قرار بالاستقالة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقدم النائب اللبناني ميشال معوض استقالته من المجلس النيابي، كما تقدم وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار باستقالته، اليوم.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان، وفقًا لما نقلته قناة "العربية".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت اليوم، وزيرة الإعلام اللبنانية، استقالتها من الحكومة، فيما أعلن نائب برلماني، تقديم استقالته، ليصبح عدد النواب الذين قدموا استقالاتهم بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، 6 نواب.

وأعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أمس، استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.