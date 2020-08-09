رئيس "الوطنية للانتخابات" لـ"الوطن": 2020 عام "الاستحقاقات"

وصف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، 2020 بأنه "عام الاستحقاقات الانتخابية"، مؤكداً أن "الهيئة" جاهزة لأي استحقاق انتخابي في أي وقت.

وقال "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين: "الهيئة دائمة ومستقلة، ما يعني أنها تعمل طوال العام، ومستعدة لإجراء أي استحقاق انتخابي ولدينا خطة دائمة في موضوع الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت انتخابات أو استفتاءات، وحسناً فعل المشرّع الدستوري في 2014 حينما أنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات وأعطاها الحق في الإشراف على كل الاستحقاقات الانتخابية، التي حددها الدستور والقانون، وهي الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات والانتخابات النيابية والمحلية والشيوخ، فأصبح العمل فيها بشكل يومي ومستمر، عكس اللجان الانتخابية السابقة التي كانت تمارس مهامها بشكل مؤقت".

وأضاف رئيس "الوطنية للانتخابات": "الهيئة تضم لجاناً عديدة، منها الخاصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وأخرى تتولى إنشاء قاعدة بيانات القضاة أو قاعدة بيانات الموظفين أو قاعدة بيانات وسائل الإعلام أو قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدني، وكل هذه اللجان تعمل بشكل دائم، وبالتالي جاهزة في أي وقت حينما تتم الدعوة لأي استفتاء أو انتخابات".

وتابع: "وبالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، فنحن نعلم أن 2020 هو عام الاستحقاقات الانتخابية، سواء بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ أو انتخابات مجلس النواب، وحينما أرسل إلينا مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشيوخ وافقنا عليه دون ملاحظات، وبدأنا في الاستعداد لإجراء الانتخابات حتى قبل إصدار القانون، نحن ننظر للأمام دائماً، ونتابع عن كثب كل ما يتعلق بقوانين الانتخابات، ومستعدون دائماً لإجراء أي استحقاق انتخابي في أي وقت".