لاشين إبراهيم عن "الحبر الفسفوري": يستخدم في الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السبب وراء عدم استعمال الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن القانون نّظم طريقة إدلاء الناخب بصوته، فكل ناخب يحمل بطاقة رقم قومي، وكل شخص له لجنة محددة يُدلى بها صوته، وعند دخول الناخب إلى اللجنة الانتخابية، يسلم بطاقته لأمين اللجنة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية"، أن أمين اللجنة يطابق الرقم القومي باسم الناخب في الكشف المعد بذلك، وبعد الإدلاء بصوته، يوقع الناخب أمام اسمه، كما أن أمين اللجنة هو الآخر، يوقع بجواره، وهذا دليل على أن الناخب حضر بالفعل، أما الحبر الفسفوري، فيتم استخدامه في الاستفتاءات وفي انتخابات الرئاسة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه أثناء الاستفتاءات أو انتخابات الرئاسة، يُتيح للشخص المغترب داخل مصر أن يُصوت في أقرب لجنه له، وبالتالي كان يجب استخدام الحبر الفسفوري، حتى لا يقوم بالتصويت مرة أخرى في اللجان داخل محافظته، بينما حضور الناخب والتوقيع في انتخابات مجلس الشيوخ دليل على حضوره وأنه أدلى بصوته.