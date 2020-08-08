لاشين إبراهيم يوجه الناخبين بالمشاركة في "الشيوخ": انتصروا للديمقراطية

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للمواطنين، بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: "انزلوا شاركوا في هذا الاستحقاق الانتخابي، اظهروا للعالم أجمع، أن هناك روح وطنية عالية لدى المصريين حب في هذا الوطن، انتصروا للديمقراطية، وانتصروا لترسيخ الديمقراطية، صوتكم هيوصل، احنا أمناء على اصواتكم".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك أكثر من وسيلة من أجل أن يتواصل المواطنين مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الخط الساخن وهناك أيضا خط بريدي، والفاكس، فأي مواطن مصري لديه أزمة في الانتخابات، إذا دخل على موقع الهيئة وأدخل الرقم القومي الخاص به يستطيع منه معرفة مكان اللجنة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه إذا حدث هناك لبس عند المواطنين، على الناخب التواصل بالهيئة وسيجد كل أزمة لها حل، مؤكدًا أنه تم السماح للمرشحين بعمل دعاية انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها أقرب وسيلة لكل مرشح أن يصل برنامجه الانتخابي للناخبين، كما أن الهيئة تتابع ما يُنشر عنها في كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وتابع: "نقوم بالتواصل مع وسائل الإعلام ونرد على كل الاسئلة الخاصة بأي شأن انتخابي ونرد على تساؤلات مواقع التواصل أو جروب الهيئة أو في الصحافة وكذلك بيانات فورية، كل الإعلاميين اللي تقدموا للهيئة طبقا للقرار التي وضعتها الوزارة للتغطية الإعلامية وجدوا الطرق سهلة وبسيطة من أجل التسهيل على متابعتهم للانتخابات الشيوخ.