لاشين إبراهيم: فرز أصوات الشيوخ في اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت

كشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن متى يُصبح المرشح الفردي فائزًا في انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك القائمة، موضحا أن المرشح الفردي يُعد فائزًا في الانتخابات، إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين، ونفس الأمر بالنسبة للقوائم، كما أن فرز الأصوات، يتم بداية في اللجان الفرعية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية"، أنه بعد انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات، تبدأ اللجان الفرعية برئاسة القاضي رئيس اللجنة ومعاونيه باللجان بفرز الاصوات، وكتابة عدد الاصوات الصحيحة والباطلة، وكتابة نسبة الحضور من عدد المقيدين أمامه في كشف اللجنة التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن رئيس اللجنة الفرعية يقوم بأثبات ذلك في محضر الفرز المعد لذلك بحضور وكلاء المرشحين، والتوجه الي اللجنة العامة التابع لها، ويسلمها المحاضر، ويتم تجميع كل المحاضر باللجان الفرعية، وبعد ذلك تقوم الهيئة بإعلان النتائج الرسمية، كونها هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن ذلك.

وتحدث لاشين، عن استعدادات الهيئة لأي استحقاق انتخابي، فذكر أنه يكون هناك غرفة عمليات، والغرفة مشكلة من مدير الجهاز بالهيئة ونوابه وأعضاء في الجهاز التنفيذي، يديرون الانتخابات على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات، وهناك تواصل بين غرف العمليات المنتشرة على مستوى الجمهورية وبين غرفة العمليات الهيئة، وغرف المتابعة، في تواصل دائم معها للاطمئنان على سير الانتخابات الشيوخ.