رئيس "الوطنية للانتخابات": لن نسمح بالدخول لـ"لجان الشيوخ" دون كمامة

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه حينما بدأ وباء كورونا في الانتشار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، أصدر قرارا بتشكيل لجنة للقيام بعمل دراسة حول كيفية إجراء الانتخابات في ظل الجائحة، وهذه اللجنة عرضت على مجلس إدارة الهيئة المعايير الواجب اتباعها بعد دراسة تجارب دول أخرى تم إجراء الانتخابات بها خلال أزمة كورونا، منها كوريا الجنوبية.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" ينشر في عددها الصادر صباح غداً الإثنين، أنه عقب "الدراسة" وجدنا أن لدينا القدرة على تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

واستطرد: "وتبع ذلك إصدار قرارات بتعقيم اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت وفي الختام مع غلق اللجنة، وتم فرض ارتداء الكمامة على كل ناخب ومترشح ووكيل مترشح وأعضاء منظمات المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام، والقضاة وموظفي اللجان المشرفين على العملية الانتخابية".

وواصل: "لن يسمح لأي طرف من أطراف العملية الانتخابية بدخول اللجان يوم التصويت دون كمامة، وسيكون هناك موظف تابع للهيئة أمام كل لجنة، للتأكد من ارتداء الناخب للكمامة، وفي حال عدم ارتدائها سيتم توفير كمامة له مجاناً".