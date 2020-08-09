لاشين إبراهيم: موظف للتأكد من الناخبين حال الشك فيهم بسبب الكمامات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات مجلس الشيوخ ستشهد تكليف موظف بمتابعة التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع يُسمي "منسق الطابور الانتخابي".

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" ينشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أنه سيتم إلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانوناً، وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية، وزيادة عدد مقار الاقتراع، وتكليف موظف مختص من الهيئة في كل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حالة الشك في شخصيته بسبب ارتداء الكمامة.

وواصل: "في لجان السيدات تم تكليف موظفة للقيام بهذا العمل حتى تُجرى الانتخابات في الموعد المقرر لها، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية أمام المجمعات الانتخابية تكون جاهزة لأي حالة طبية، سواء كان ناخباً أو مرشحاً".