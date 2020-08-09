رئيس "الوطنية للانتخابات": إجراء "الشيوخ" في ظل كورونا "قرار جريء"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كثير من الدول تخشى التجمعات أمام مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بسبب كورونا، لذا تم الاستقرار على إجراء انتخابات المصريين بالخارج عبر "البريد".

وأضاف رئيس "الوطنية للانتخابات"، في حوار خاص لـ"الوطن" ينشر في عددها الصادر صباح غد الإثنين، أن هناك تنسيق بين "الهيئة"، ووزارة الخارجية فيما يتعلق بانتخابات المصريين بالخارج.

ووصف "لاشين"، أن إجراء الانتخابات في ظل وباء كورونا سيكون قرارا جريئا، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية.

وشدد على تمسك الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ الإجراءات التي تضمن خروج الانتخابات دون أية مشكلات.