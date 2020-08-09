"الوطنية للانتخابات" توضح لـ"الوطن" ضمانات عدم التلاعب بتصويت البريد

أوضح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الضمانات التي اتخذتها الهيئة لمنع التلاعب في تصويت المصريين بالخارج عبر البريد.

وقال "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً الإثنين: "نسقنا مع وزارتي الاتصالات والخارجية، واتخذنا كل الإجراءات لتأمين عملية التصويت، من خلال إتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة في الفترة من 25 حتى 31 يوليو الماضي لمن يرغب في التصويت بالانتخابات، ويتاح للناخب المقيم في الخارج يومي الاقتراع تحميل الإقرارات وبطاقات الاقتراع الخاصة به".

وأضاف: "ويتم تحميل الإقرارات وبطاقات الاقتراع من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الرقم الكودي السري الذي حصل عليه بعد عملية إتمام التسجيل، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها، ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية".

وواصل: "ويضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج ثم يضعه داخل مظروف آخر، ويرفق معه إقرار التصويت وصوراً ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، متضمناً الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق إلى اللجنة عن طريق البريد السريع وذلك من 9 صباحاً حتى 9 مساءً، حسب توقيت كل دولة خلال يومي التصويت".

وأشار إلى أنه إذا لاحظ رئيس اللجنة بالخارج تكرار الرقم الكودي يتم إبطال الصوت واستبعاده.