"لاشين": ندرس توقيع غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن "الشيوخ"

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن "الهيئة" تدرس بجدية تطبيق القانون وتوقيع عقوبات بفرض غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطني بعدم الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقاً لصحيح القانون.

وأضاف "لاشين"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في عددها الصادر صباح غداً الإثنين، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب، وعلى المواطنين عدم الالتفات لدعوات المقاطعة أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وعدم الاستماع لمروجي الشائعات من إعلام الجماعة الإرهابية.