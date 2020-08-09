الصحة السعودية تسجل 1428 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

قال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي، إنه جرى تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات 288690 حالة، من بينها 33484 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم مستقرة ، منها 1816 حالة حرجة.

وأفاد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، بأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 252039 حالة، بإلاضافة إلى 1599حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد الوفيات 3167 حالة، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 3813274 فحصاً مخبريا دقيقا.

وأوضح أن الوزارة لا تزال ترصد نزولاً في عدد الحالات الحرجة لفيروس كورونا ، حيث بلغت 5.5% خلال الفترة الحالية، مبيناً أن تطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية أسهم في انخفاض عدد الحالات.