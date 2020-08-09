4 مستشفيات تسجل "صفر كورونا" في قنا

أعلن الدكتور كمال همام، مدير مستشفى الصدر بقنا، اليوم الأحد، خروج وتعافي آخر مصاب بفيروس كورونا، ليسجل المستشفى "صفر إصابات" منذ تحويله لمستشفى عزل، من إجمالي 7 مستشفيات مخصصة لعلاج مرضى الفيروس.

وأضاف "همام" في بيان، أن المستشفى سجل "صفر إصابات" لأول مرة منذ تخصيصه لعزل مصابي كورونا، لافتًا إلى أن المستشفى احتفل بخروج آخر مصاب وسط فرحة عارمة من الطاقم الطبي والممرضات.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعلن اليوم أن ثلاثة مستشفيات بقنا سجلت "صفر إصابات" بفيروس كورونا المستجد، هي فرشوط المركزي يوم 31 يوليو بإجمالي حالات خروج 273 حالة – قوص المركزي يوم 6 أغسطس بإجمالي حالات خروج 207 حالات – الوقف المركزي صباح أمس 8 أغسطس بإجمالي حالات خروج 169 حالة.