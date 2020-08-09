القباج: نحرص على الشراكة مع القطاع الخاص

التقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، عددا من الشركات المشاركة في مبادرة "تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" التي أطلقتها الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وفي بداية اللقاء، رحبت القباج بالمشاركين في المبادرة، واستعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعي خلال أزمة كورونا والتي شملت تجهيز أماكن استقبال المصريين العائدين من الخارج وإمداد القرى التي كانت قد عزلت بالمواد الغذائية وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بالمواد الغذائية وكذلك تطهير المؤسسات ودور الرعاية وإعداد خطط لتنظيم عمليات صرف المعاشات ومساعادات تكافل وكرامة.

وخلال اللقاء، قال الدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة الأمريكية عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إنشاء الغرفة كانت في أوائل الثمانيات وتحتوي على ما يقرب من 2000 عضو من ممثلي 1000 شركة، ويوجد بها 23 لجنة تمثل جميع القطاعات وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال وتمثله لدى صانعي القرار.

وأضاف أحمد أبو علي، رئيس مؤسسة الغرفة التجارية الأمريكية، أن مبادرة "تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" جمعت ما يقرب من 40 مليون جنيه بمشاركة 45 شركة وفردا بصفتهم الشخصية، لتوجيهها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر مجموعة من الأنشطة مثل توريد مستلزمات الوقاية المختلفة، وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص على كافة محاور عمل الوزارة لدعم التوجه نحو التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر وتوفير فرص العمل لأبناء أسر تكافل وكرامة والنساء المعيلات لأسرهن.