التفاصيل الكاملة لخدمة صرف الرواتب من البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصرية لعملائها من الشركات نظام صرف الرواتب الآلي للشركة المتعاقد عليها، مجاناً.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لخدمة صرف الرواتب، وفقا لما أعلنه البريد المصري، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات خدمة صرف الرواتب من البريد المصري للشركات

ـ تخفيف العبء الإداري وتوفير الوقت والجهد.

ـ تجنب الرسوم غير الضرورية (التكلفة) المتعلقة بحساب الرواتب.

ـ تقليص المخاطر المتعلقة بحيازة أو التعامل مع مبالغ نقدية كبيرة وإجراءات التأمين ذي الصلة.

ـ الحد من احتمالات الخطأ في إرسال مبالغ الراتب المحدد لكل موظف.

ـ إمكانية إصدار دفتر شيكات بناء على رغبة العميل.

ـ بطاقة السحب الآلي المقبولة في جميع أنحاء العالم، والتي تمكن عملاء البريد المصري من سحب النقد أو شراء السلع محليا وخارج مصر.

مميزات خدمة صرف الرواتب من البريد المصري للعاملين

ـ يمكن للعاملين الوصول بسهولة لحساباتهم على مدار اليوم والساعة وسحب المبالغ النقدية وفقا لاحتياجاتهم من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري أو تلك المتصلة بشبكة 123.

ـ يمكن للموظفين الاستفادة من جميع المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.