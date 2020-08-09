"الصحة": ارتفاع أعداد إصابات كورونا "كارت إنذار".. أمر يزعل ويفرح

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن من أكبر التحديات التي خاضتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ولم يشعر بها المواطنين هي منظومة امتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا، والعمل على الحفاظ على صحة المواطنين سواء الطلاب أو المراقبين أو رؤساء اللجان أو المصححين.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن ارتفاع أعددا الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين رغم أن الارتفاع قليل إلا أنه يُعد كارت إنذار لكل المصريين من أجل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس، "لما حصل زيادة في الإصابات آخر يومين على قد ما زعلت على قد ما فرحت عشان ننتبه".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية وضعت ضوابط صارمة على القادمين من الخارج وهو شرط الدخول الحصول على مسحة pcr قبل الدخول إلى مصر بـ 72 ساعة تؤكد خلو الشخص من فيروس كورونا من أجل منع دخول الوباء من الخارج مرة أخرى.

وتابع: "لازم ناخد بالنا من نفسنا ونحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا، كنت متخوف جدا من الثانوية العامة، بس الحمد لله ربنا عداها على خير، منتظرين نتائج الزحام بتاع العيد، يارب نكمل على المعدل اللي إحنا فيه، أو ينخفض، ما زال عندنا إصابات ووفيات ونسبة شفاء عالية ريحت المنظومة الصحية في مصر".