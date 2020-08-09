حملة رقابية تحيل 40 موظفا بمستشفيات الدقهلية للتحقيق

أعلنت محافظ الدقهلية عن نتائج الحملة التي قادها اليوم المحافظ الدكتور أيمن مختار، ونائبة هيثم الشيخ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للمرور والتفتيش الميداني على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والأسواق، وأسفرت عن ضبط 107 مخالفات تموينية وصحية وتحرير المحاضر بشأنها.

وقرر المحافظ إحالة كافة المخالفات للنيابة العامة، وإعدام 1500 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة، 271.6 كيلو لحوم مصنعة، وإحالة 40 موظفا من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وتقرر غلق منشأتين إحداهما صحية وأخرى غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وكلف المحافظ الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل في المنشآت والوحدات الصحية، وكذا متابعة المنشآت التي جرى إغلاقها لتلافي الملاحظات بها.

وطالب المحافظ الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر والمخالفات التي جرى ضبطها ومتابعة تصرفات النيابة بشأنها وتكثيف المرور على المجازر وشوادر الأسماك والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم.

وأكد د. مختار، استمرار الجوالات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.