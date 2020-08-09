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محمود مسلم

عاجل.. اندلاع حريق قرب مبنى البرلمان اللبناني وسط اشتباكات مع محتجين

كتب:

وكالات
07:57 م | الأحد 09 أغسطس 2020
احتجاجات لبنان

احتجاجات لبنان

أعلن التلفزيون اللبناني، اليوم الأحد، اندلاع حريق قرب مبنى البرلمان بوسط بيروت، مشيرا إلى أن المحتجين يحاولون اختراق منطقة محاطة بسياج، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، في نبأ عاجل.

أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيون لبنانية اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت في حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين للحكومة يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

​كما أظهرت اللقطات المباشرة أيضا قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. واقتحم المتظاهرون مكاتب وزارة الإسكان والنقل. 

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