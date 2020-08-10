وزير الهجرة: المصريون بالخارج دائما ما يقفون بجوار دولتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه دائما ما يشارك المصريون في الخارج في كل الاستحقاقات الانتخابية التي تمر بها مصر، ودائما ما يقفون بجوار مصر في تحسين صورتها عالميا وتفنيد الشائعات وضحدها، حيث إن تجربة التصويت الجديدة للمواطنين بالخارج لمجلس الشيوخ هي تجربة جديدة يجب تقيمها بشكل صحيح واستبيان السلبيات والإيجابيات بها.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التواصل المباشر مع المواطنين بالخارج هو أمر مهم تتداركه الوزارة عبر الرد بشكل دائم ودوري على كافة استفسارات المواطنين في مختلف دول العالم، موضحة أن المصريين بالخارج قد شاركوا في التعديلات الدستورية عام 2019 والتي تضمنت إنشاء مجلس الشيوخ، واليوم فهم يكملون مسيرتهم لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكدت أن الآلية الجديدة عبر البريد السريع كطريقة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ هي آلية جديدة ومبتكره وتسعي الهيئة الوطنية للانتخابات من خلالها على الحفاظ على صحة المصريين بالخارج ومنعا لانتشار فيروس كورونا بينهم، مشيره إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتجت فيلم كرتوني بسيط لإعلام المصريين بتلك الإجراءات، كما أطلقت الوزارة فيديو مبسط لشرح إجراءات الانتخاب والتي بدأت صباح اليوم ومستمرة للغد.

وتابعت: "فيه بعض مكاتب البريد مغلقة في كندا واستراليا وبعض ولايات أمريكا، ومع حلول الغد سيتم افتتاح تلك المكاتب وسيستطيع المواطن بعدها إرسال اختياره، والأهم هو أن يكون المواطن قد قام بتسجيل بياناته على الهيئة الوطنية لانتخابات في الموعد الذي انتهى 30 من الشهر الماضي، حيث إن ذلك أعقبه الحصول على رقم سري يمكن المواطن من خلاله التصويت بالانتخابات وأخذ صوته".

وفندت: "أحنا بنفتح من 9 الصبح، وبيبدأ التطبيق العملي لعملية الاقتراع ولازم يبعت الظرف علشان ميوصلش بعد يوم 12 ولا يتم الأخذ بالصوت".