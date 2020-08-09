مصر تطلق برنامج لتكثيف توظيف المرأة في سوق العمل المحلي

تحت عنوان "مصر تُطلق برنامجاً لتكثيف توظيف المرأة في سوق العمل المحلي"، نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير معلوماتي "إنفو جراف" عن برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين المصري".

وأوضح "المركز"، في تقريره، أن البرنامج سيندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من القوة العاملة النسائية المُهدرة خلال 3 سنوات، ويهدف لإعداد النساء لسوق العمل ما بعد جائحة كورونا، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية.

وأوضح "معلومات الوزراء"، أن 100 شركة خاصة في مختلف القطاعات تشارك في البرنامج بجانب خبراء من المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هناك 34% معدل زيادة متوقعة للناتج المحلي الإجمالي المصري إذا تم توظيف الإناث والذكور بشكل متساو.