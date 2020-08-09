الصحة: 7 الآف فريق طبي بلجان تصويت مجلس الشيوخ

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتغطية ما يقرب من 14 ألف مقر لجنة انتخابية، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف و7 الآف فريق طبي في مختلف اللجان للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قد تم عقد غرفة أزمات وستعمل على مدار الساعة وتستمر طوال فترة الإدلاء بالأصوات، هناك ما يقرب من 15 ألف كيس دم، وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم في العملية الانتخابية، موضحا أن الفرق الطبية في اللجان لديهم كافة المعدات الطبية للاطمئنان على المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، مع التشديد على عدم تزاحم بداخل لجان الانتخابات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأكد أنه يجب على الموطنين عدم الاطمئنان بسبب هبوط أرقام مصابي فيروس كورونا، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين انتهاء الجائحة.

وتابع: "بالنسبة لما حدث من انفجار في مرفأ بيروت فقامت وزارة الصحة بتوجيهات من رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات تم إعدادها وتجهيزها للإرسال، وشاركت الوزارة بجزء من المساعدات من محاليل والآت العمليات وما يحتاجونه من إسعافات أولية، وأجرت وزيرة الصحة اتصالا هاتفيا بنظيرها اللبناني وأكدت على إرسال ما يحتاجه الشعب اللبناني لحين تجاوز مصابهم، ووزير الصحة تفقدت التموين الطبي والمخزون وأشادت بالجاهزية وتوفير المستلزمات للشعب اللبناني".