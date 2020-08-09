"السنيورة": المساس باتفاق الطائف لعب بالنار.. والحكومة الحالية انتهت

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن التدخلات والحروب الإسرائيلية هي سبب تدهور الحال في لبنان، كما أن هناك مطامع داخلية للوصول للسلطة مثلما فعل الرئيس ميشيل عون والذي عطل الانتخابات الرئاسية عامين ونصف حتى يتم تسريع انتخابه.

وأضاف "السنيورة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك مشكلات تتعلق أيضا بالإصلاحات، والتي كان من الضروري تطبيقها، لكن المصالح الصغيرة للأحزاب الطائفية والمذهبية كانت تقف لصد الإصلاحات.

وأشار إلى أن كل تلك الأسباب أدت في النهاية لتفاقم الأوضاع، وتراجع النمو الاقتصادي منذ 2011 بشكل كبير، وزيادة الدين العام، مؤكدا أن المساس باتفاق الطائف كمن يلعب بالنار لأن هذا الاتفاق هو من أنهى الحرب التي استمرت 15 عاما.

وأوضح أنه بالنسبة له الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب انتهت، وفشلت في كل شيء وتعيش على التنفس الصناعي، "إكراما عليه الضحايا والجرحى بتنفيذ الإصلاحات".