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وزيرة الهجرة: الكتلة التصويتية الأكبر في انتخابات الشيوخ بمنطقة الخليج

"مكرم": لا يمكن للناخب التصويت خلال تواجده في السفارة

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محمد عزالدين
05:39 م | الأحد 09 أغسطس 2020
نبيلة مكرم

نبيلة مكرم

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنَّ الدولة حرصت على إعطاء حق المصري في الخارج للانتخاب في مجلس الشيوخ رغم أزمة فيروس كورونا، وهي آلية البريد السريع، حفاظًا على سلامة المواطنين، كما أن هناك بعض الدول تمنع التجمعات.

وأضافت "مكرم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، التي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، أنَّ جواز سفر الناخب لابد أن يكون صالحًا، ولكن يمكن الانتخاب عن طريق بطاقة الرقم القومي غير الصالحة، كما أنَّه لا يمكن الانتخاب عن طريق السفارة ولكن بالبريد السريع فقط، منعا للتزاحم.

وأشارت إلى أنَّه يمكن للمغتربين المتواجدين في مصر حاليًا التصويت في انتخابات الداخل، شريطة عدم تسجيل بياناته بالموقع الإلكتروني للحصول على الرقم الكودي للتصويت بالخارج، موضحة أنَّ المواطن عند تسجيله في الموقع يلغي تلقائيًا اسمه في الداخل.

وأكّدت أنَّ الكتلة التصويتية في مجلس الشيوخ تتركز في المنطقة العربية ومنطقة الخليج اليوم، نظرًا لأن البريد مغلق في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا اليوم الأحد، ويمكن للناخبين التصويت في تلك الأماكن بدءا من الغد.  

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