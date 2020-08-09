"الرئاسة اللبنانية" تشيد بموقف مصر والسيسي تجاه أزمة بيروت

أشاد رفيق شلالا، المستشار الإعلامي بمؤسسة الرئاسة اللبنانية، بموقف الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أزمة بيروت، وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمر باريس الذي أقيم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لدعوة المانحين لمساعدة لبنان وتقديم أوجه الدعم لتخفيف الأزمة.

وقال "شلالا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، إن المؤتمر يؤكد الثقة الدولية في لبنان، وأن هذه الدولة التي قيل أنها محاصرة ومعزولة تحتل المواقع الأمامية في أنظار دول العالم.

وأشار المستشار الإعلامي بمؤسسة الرئاسة اللبنانية، إلى أن بيان مؤتمر باريس يؤكد أن اللبنانيين سينهضون بوطنهم من جديد، وأن المجتمع الدولي سيقف بجانبهم مقدمًا مساعدات عينية وتبرعات مالية للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد خلال كلمته في المؤتمر، أن تنأى لبنان بنفسها عن التجاذبات الإقليمية والصراعات الداخلية، وشدد على تركيز جهود الشعب اللبناني على مؤسسات الدولة اللبنانية، مع ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.