رئيس الجالية المصرية بلبنان: الجسر الجوي الإغاثي موقف مُشرف من السيسي

قال رئيس رابطة الجالية المصرية في لبنان توفيق حلمي، إن الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجّه بإقامته الرئيس عبدالفتاح السيسي على نحو عاجل؛ دعما للبنان ومساندة لشعبه لمواجهة تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، يمثل موقفا مصريا مُشرفا ومُضيئا من جانب القيادة السياسية المصرية المبادرة دوما إلى الوقوف إلى جانب الشعوب ودعم القضايا الإنسانية.

وأوضح "حلمي"، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القيادة السياسية المصرية بإنشائها للجسر الجوي الإغاثي بين القاهرة وبيروت، أخذت زمام المبادرة سريعًا، لدعم الشعب اللبناني الشقيق في مصابه الأليم، لا سيما في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن الجسر الجوي الإغاثي المصري، الذي وصلت طلائعه بالفعل إلى بيروت، يتضمن مساعدات ضخمة ونوعية إلى لبنان، حيث يشمل المواد والمستلزمات الطبية بالغة الأهمية، بالإضافة إلى طواقم الأطباء المتخصصين والمواد الغذائية ومواد البناء وإعادة الإعمار، وذلك لتعويض نقص الأدوات والمعدات في لبنان، وبما يعكس الحرص على أن يستفيد اللبنانيون بأكبر قدر ممكن مما يُقدم إليهم من مساعدات.

وأوضح "حلمي"، أن مواقف الرئيس السيسي لطالما تميزت بالعطاء والحرص على التضامن العربي ودعم حقوق الشعوب الشقيقة والصديقة، كما أنه يولي عناية ورعاية خاصة للعلاقات مع لبنان وشعبه وتطورات الأوضاع اللبنانية.

واستشهد حلمي، بتصريحات الرئيس السيسي عن الأوضاع في لبنان خلال منتدى شباب العالم الذي عُقد في شهر ديسمبر من العام الماضي، والتي أظهر فيها اهتماما وحرصا بالغا على لبنان وشعبه وخشيته من تفاقم الأزمات الداخلية، وضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية وكيانها وهيبتها ومؤسساتها وجيشها الوطني.

وثمّن رئيس رابطة الجالية المصرية في لبنان، جهود القوات المسلحة المصرية ودورها البارز في سرعة تنفيذ توجيهات السيسي بإقامة الجسر الجوي الإغاثي، قائلا "الدور المشرف للقوات المسلحة ليس بالأمر المستغرب أو الجديد على تقاليدها الرفيعة".

وأشار "حلمي"، إلى أن المركز الطبي الاستشفائي المصري في بيروت الموجود منذ سنوات طويلة، والذي يضم نخبة من أطباء القوات المسلحة المصرية وطواقم التمريض المتخصصة، ساهم بكفاءة واقتدار وفعالية كبيرة في تقديم العلاج والعناية والرعاية الطبية اللازمة مجانا للمصابين في الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وصرف الأدوية بصورة مجانية أيضا.