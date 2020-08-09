السيسي للبنانيين: ابتعدوا ببلادكم عن الصراعات الإقليمية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

الرئيس يناشد "الوطنيين المخلصين" في لبنان التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات

وناشد الرئيس السيسي "الوطنيين المخلصين" في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الاقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.