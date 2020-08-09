تعليم جنوب سيناء يتلقى 20 تظلما على نتيجة الثانوية العامة خلال يومين

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء: إن إجمالي عدد تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019 /2020، بلغ 20 تظلمًا خلال يومي الخميس والسبت الماضيين، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل اليوم الأحد استقبال التظلمات.

وأوضح "عقل" أنه سيجري استقبال طلبات التظلمات حتى الخميس 20 أغسطس الجاري، طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن إجراءات التقدم بالتظلمات التي أعلنتها الوزارة كالتالي:

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

وأشار إلى أن الاطلاع على صورة كراسة الإجابة وليس أصل الكراسة ثم يدون الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة .

- التنبيه على الطالب بالحضور في الموعد المحدد بنفسه لمقر لجنة النظام والمراقبة للاطلاع ويجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع، بعد التأكد من شخصيته من قبل لجنة النظام والمراقبة بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب، ومن يتخلف عن الموعد عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد آخر خلال المدة المحددة للاطلاع.

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع.

- ممنوع إحضار أي أجهزة إلكترونية والالتزام بإحضار بطاقة الرقم القومي فقط.

- ممنوع استخدام نموذج الإجابة أثناء الاطلاع.

- في حالة تعديل الدرجة فقط يتم إخطار الطالب عن طريق الاتصال برقم المحمول المدون بطلب الاطلاع.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى أنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.