يحرر محاضر ضد المخالفين.. ما هي مهام وظيفة "منسق الطابور الانتخابي"؟

عقب بدء ماراثون التصويت من أجل انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر، اليوم، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات ستشهد تكليف موظف بمتابعة التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع يُسمى "منسق الطابور الانتخابي".

وقال "لاشين" في حوار لـ"الوطن": "في لجان السيدات تم تكليف موظفة للقيام بهذا العمل حتى تُجرى الانتخابات في الموعد المقرر لها، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية أمام المجمعات الانتخابية تكون جاهزة لأي حالة طبية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا".

ويحق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتخذ الإجرءات التي من شأنها الحفاظ على تسهيل العملية الانتخابية، وفقًا لما قاله رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لافتًا إلى أنه من بينها الأشياء التي رأى رئيس الهيئة أنها ستسها كمن العملية النتخابية، هي منسق الطابور الانتخابي، وهي وظيفة ابتدعها لتسهيل الانتخابات.

وأضاف "محسن" لـ"الوطن"، أن دور منسق الطابور الانتخابي مهم، وسيكون له من الصلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بموجب تكليف من الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة.

ولخص خبير الاستشارات البرلمانية، دور منسق الطابور الانتخابي في أنه سيمنع وجود مظاهر الإزدحام المعتاد عليها أمام اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين، والتي عادة ما يظهر في أول اليوم وأوسطة، بالإضافة لمنع توجيه الأصوات أو إفساد العملية الانتخابية.

كما أشار إلى أنه من صلاحيات المنسق، أنه حال رصه لأي مخالفة أن يحرر محضر ويعرضه على رئيس اللجنة للبت فيه، وهو ما يبرز دوره المهم لضبط سلوك الناخبين داخل وخارج اللجنة.

وأوضح "محسن"، أن حيز وظيفته هو "حرم اللجنة"، والذي تشمل حدوده جميع أركان المقر الانتخابي، منذ بوابة دخول المدرسة وحتى صندوق الانتخاب، وهو المكان الذي سيسند له مسؤليته التنظيمية.

وأكد أنه يجب توافر بعض الشروط في منسق الطابور الانتخابي، بحيث يكون شخص له مسؤوليات وعليه واجبات، أبرزها أن يكون تابعًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه يكون غير تابع لحزب معين، كما يجب عليه عدم التدخل في العملية الانتخابية، ويكون اسمه موجود لدى رئيس اللجنة.

وتابع أنه يحق لرئيس الهيئة الوطنية تعيين العدد الذي يجده مناسب، بحسيث يمكن أن يعين فرد لكل لجنة، وفي المدراس التي تحتوي على أكثر من لجنة يمكن تعيين أكثر من منسق للطابور الانتخابي.