3 أسباب لصدأ السيارات.. وطرق العلاج والوقاية

يعاني كثير من مستهلكي السيارات من ظاهرة انتشار الصدأ داخل عرباتهم، ما يتسبب في تآكل وتشوه العديد من أجزائها وتفتيته.

وفي هذا الشأن قال "وليد جمل" خبير السيارات ومدرب القيادة لـ"الوطن" إن مشكلة انتشار الصدأ في الأماكن التي لا يتم الاعتناء بها داخل السيارة، مثل أسفل الأبواب، وأسفل "الدواسات" بسبب نتيجة تسرب المياه إليهما.

ويحدث الصدأ في الغالب في السيارات المستعملة نتيجة تعرض جسم السيارة للهواء والرطوبة، أو تركها فترة كبيرة في الأماكن الساحلية، وتسريب مياه مالحة لها.

ويمكن تجنب انتشار الصدأ في السيارة عن طريق غسل السيارة أسبوعيًا، وإزالة كل البقع والأماكن المتسخة بها، إضافة إلى الحفاظ على تجفيف السيارة بشكل جيد، وعدم ترك تجمعات مياه داخلها، خاصة في فصل الشتاء، وتجفيفها من مياه الأمطار.

ويمكن معالجة الصدأ داخل السيارة إذا كان بشكل سطحي عن طريق "الصنفرة"، أما إذا تسبب في تآكل المعدن فيجب التوجه لمتخصص لقطع المكان الذي أصيب بالصدأ حتى لا ينتشر في باقي أجزاء السيارة.