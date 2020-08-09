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"حماية المستهلك" يعلق على فيديو متداول بتعبئة أكياس سكر مجهول المصدر

كتب:

محمد عزالدين
10:29 م | الأحد 09 أغسطس 2020
الفيديو المتداول

الفيديو المتداول

علق الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، على فيديو متداول على السوشيال ميديا لأشخاص يقومون بتعبئة أكياس سكر مجهول المصدر، قائلا إن كل فترة وأخرى يتم رصد فيديوهات من هذه النوعية، ويتم البحث عنها ونكتشف أن بعضها قديم منذ سنوات أو شركة تنشر فيديو ضد شركة منافسة.

وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الجهاز بحث عن مصدر الفيديو فوجد أن أول ظهور له كان في تطبيق "تيك توك"، والشخص الذي نشره مسحه، وأصبحت المعلومات معدومة بالنسبة لهم.

وتابع: "اللي ظاهر في الفيديو إن ده مش مصنع بس ممكن نقول إنه مكان لإعادة تعبئة، والحمد لله مساحة المكان بتقول إنهم بيعبئوا كميات قليلة في حدود 3 أو 4 أطنان سكر".

وأوضح أنه جاءت بعض المعلومات التي أشارت إلى أن المكان في إحدى محافظتين، ولكن لم يكن المكان أو الأشخاص الصحيحة، مناشدا من لديه معلومة أو بيانات عن الأشخاص في الفيديو عن هذا المكان بالإبلاغ فورًا.

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