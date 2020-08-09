خط ساخن ورقم قومي ورسالة.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية لمجلس الشيوخ

يبحث الكثيرون عبر الإنترنت عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ، وكيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في مجلس الشيوخ، في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم.

وتستعرض "الوطن" موعد الإدلاء بأصوات الناخبين في مجلس الشيوخ وطرق الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في مجلس الشيوخ

موعد انتخابات مجلس الشيوخ

بدأت انتخابات المصريين بالخارج يومي 9، و10 أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

ويتمّ إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

موعد إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

تقبل الطعون ورفض نتيجة بعض الدوائر نظر فيها قانونًا، على أن يتم إجراء انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل.

إجراء انتخابات الإعادة بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر.

إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية، في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

طرق الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في مجلس الشيوخ

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق حتى يتمكن الناخبين من الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ورق ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية.

الاستعلام بالرقم القومي

يمكن الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــــــــــا، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، لتظهر اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشف.

رسالة قصيرة

يمكن معرفة مكان اللجنة، من خلال إرسال رسالة قصية تحتوى على الرقم القومي، على الرقم 5151، وستصلك رسالة بتفاصيل اللجنة.

رقم ساخن

أو يمكن الاتصال بالخط الساخن 141، واتباع التعليمات التي تتضمن إدخال الرقم القومي، لإبلاغك صوتيًا بمكان اللجنة.