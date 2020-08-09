بالأرقام.. المساعدات الدولية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم لبنان إلى ضرورة إجراء تحقيق محايد وموثوق ومستقل بشأن انفجار مرفأ بيروت، كما اتفقوا على تسليم المساعدات مباشرة للشعب اللبناني.

وانعقد، اليوم، مؤتمر دولي افتراضي لدعم بيروت، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية وأمين عام الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي.

وأشاد البيان الختامي للمؤتمر "بالشجاعة الملفتة التي أظهرها أول المستجيبين والأطقم الطبية وفرق البحث والإنقاذ وجميع اللبنانيين والفرق الدولية المرسلة إلى بيروت لمساعدة الضحايا وتقديم جهود طارئة، بما في ذلك الصليب الأحمر وفرق الدفاع المدني اللبناني".

ووفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، شدد المشاركون على أن "المجتمع الدولي وأقرب أصدقاء لبنان وشركاءه لن يخذلوا الشعب اللبناني".

وقرّرت الدول والمنظمات الدولية المشاركة "العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من أغسطس. واتفقوا على حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع القادمة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني على أكمل وجه".

وترصد "الوطن" تعهدات الدول لمساعدة لبنان:

فرنسا:

أعلن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، أن فرنسا حصلت على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو (298 مليون دولار) لتقديم مساعدة للبنان على المدى القريب، وقال الإليزيه إن المشاركين في مؤتمر دعم لبنان تعهدوا بتقديم مساعدة بقيمة 252.7 مليون يورو، بينها 30 مليون يورو من جانب فرنسا.

الاتحاد الأوروبي:

ذكرت وكالة فرنس برس للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بـ30 مليون يورو "بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا" لسكان بيروت، إضافة إلى 33 مليون يورو أعلِن عنها الخميس.

المملكة المتحدة:

أعلنت المملكة المتحدة مساعدة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، إضافة إلى خمسة ملايين جرى إعلانها كدعم طارئ ووجّه خصوصا إلى الصليب الأحمر البريطاني.

ألمانيا:

تعهدت ألمانيا بتقديم 20 مليون دولار للبنان.

الكويت:

تعهدت بتقديم 41 مليون دولار.

المفوضية الأوروبية:

تعهدت بتقديم 63 مليون يورو

النرويج:

ستستساهم بـ70 مليون كورونة (6,5 ملايين يورو).

الدنمارك:

ستمنح الدنمارك 20 مليون يورو وسويسرا أربعة ملايين فرنك سويسري (3,7 ملايين يورو).