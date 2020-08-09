أحمد موسى: الاتهامات تحاصر حزب الله بعد اكتشاف أنفاق أسفل مرفأ بيروت

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن التظاهرات في لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت، فذكر أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان، فضلا عن استقالة وزيرة الإعلام، موضحًا أن التظاهرات في لبنان مستمرة منذ أمس، ويطالب المواطنون بتغيير الحكومة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد مواطني لبنان بإبعاد وطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية خلال مؤتمر دعم لبنان، فالكثير من المتظاهرين بلبنان يحاولون تكسير أبواب مجلس النواب لاقتحامه.

وأشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان أكد ضرورة التزام السلطات اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني مع التأكيد على شفافية التحقيقات في انفجار بيروت، كما أن الجيش اللبناني حذر بعض المتظاهرين الذين تجاوزوا الإطار السلمي خلال التظاهرات.

وأوضح موسى، أن الشعب اللبناني كله يوجه أصابع الاتهام لحزب الله خاصة بعد العثور على أنفاق أسفل مرفـأ بيروت، كما يعاني الشعب اللبناني من سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، ما تسبب في قيام المظاهرات.

وتابع: "اللبنانيين نسوا وباء كورونا واتجهوا للدفاع عن حياتهم الحقيقية بعد فقدان فرص العمل وتردي الأوضاع الاقتصادية، الجيش اللبناني نفى في بيان له أن يكون قد أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين".