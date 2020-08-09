غريق بشاطئ البيطاش وآخر بالنخيل غرب الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد، غرقًا داخل شواطئ غرب الإسكندرية، المغلقة بأمر من مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما يقوم به عدد من المواطنين بالتسلل إلى الشواطئ مع عدم وجود أي خدمات إنقاذ.

تلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا يفيد بغرق شاب يدعى حسام حسن 20 عاما إثر غرقه داخل شاطئ النخيل المعروف بشاطئ الموت.

وتلقي قسم شرطة العجمي بلاغ آخر يفيد بغرق نبيل أبو المجد 24 سنة في شاطئ البيطاش بالعجمي.

وقذفت الأمواج بشاطئ البيطاش الشاب الغريق، فيما لا تزال فرق الإنقاذ النهري البحث عن الغريق الثاني في شاطئ النخيل.

وتواصل إدارة السياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، مناشدة أهالى المحافظات المجاورة وضيوف المدينة بعدم نزول الشواطئ المغلقة وتعريض حياتهم للخطر، ولاسيما في ظل زيادة حالات الغرق لعدم وجود أي خدمة الإنقاذ على الشواطئ.