محامو الأقصر يؤدون اليمين القانونية باتحاد عمال مصر غدا

يؤدي محامو النقابة الفرعية للمحامين بالأقصر، غدًا الاثنين، اليمين القانونية، بقاعة موتمرات اتحاد عمال مصر، ضمن جلسة حلف اليمين التي تنظمها نقابة المحامين لمحامي 11 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يجري عقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويترأسها النقيب العام رجائي عطية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وقال الدوشي شاكر أبو دوح، نقيب محامي الأقصر، إن النقابة ستوفر 3 أتوبيسات لنقل المحامين من أمام قاعة الحلف باتحاد عمال مصر بوسط البلد إلى مقر النادي النهري بالمعادي، عقب الجلسة مباشرة لاستلام الكارنيهات.

وأشار إلى أن ضوابط النقابة لحضور الجلسات تتضمن قصر الحضور على المحامين والمحاميات فقط، دون مرافقين، ومنع دخول قاعة الحلف بدون ارتداء الكمامة، كما ألزمت النقابة بارتداء البدلة الكاملة للمحامين.