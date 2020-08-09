وائل الإبراشي: اللبنانيون كفروا بالطبقة السياسية ومصرون على التغيير

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك حالة من الحدة الشديدة لدى القطاع الأوسع من الشعب اللبناني، كون الجحيم لم يكن سهلاً عندما وقعت تفجيرات مرفأ بيروت، وتابع: "الغضب الشديد لدى اللبنانيين أدى إلى اقتحام لبعض المؤسسات الحكومية وإشعال النار بها بالإضافة إلى أنه ولد حالة من الكفر بالطبقة السياسية التي تسيطر على الحكم طيلة العقود الماضية".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم حلقة خاصة من لبنان من برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن السبب وراء تقديمه حلقتان من لبنان، يعود إلى إصراره على نقل الأحداث التي وقعت في لبنان منذ 4 أغسطس، والتأكيد على أن لبنان ليس عنوانا للموت بل عنوان للحياة والجمال وسحر الطبيعة.

وتابع"الإبراشي": "الأحادث عاصفة والغضب الذي في صدور اللبنانيين به حدة وعصبية شديدة.. ويوم 4 أغسطس سيكون يوماً فاصلاً في لبنان كون الشعب مصر على التغيير الشامل ومحاسبة كل المسؤولين المتسببين فيما آلت إليه الأوضاع".

وأكد "الإبراشي"، على أن اللبنانيين لديهم يقين أن كافة الطبقة السياسية لم تعد ملائمة، وتابع: "ولذلك تعمدت على مدى الحلقتين أن لا يكون هناك لقاءات مع سياسيين ممن أغضبوا الشعب اللبناني وخصصتهما للأحداث المؤثرة والإنسانية جراء تفجيرات مرفأ بيروت".

وفي سياق آخر قال "الإبراشي"، أنه خلال تغطية الأحداث أمس في ساحة الشهداء وبعد تصاعد الأوضاع غادر الموقع، ولكن من شدة المظاهرات احتجز فى طريق بين الساحة ووزارة الخارجية بمنطقة الأشرفية.