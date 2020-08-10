رئيس التحرير

محمود مسلم

لبنان يسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب:

أ ش أ
12:06 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
إجراءات مكفحة فيروس كورونا

إجراءات مكفحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 6517 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 76 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7355 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

اقرأ المزيد:

لبنان يقرر تعليق المحاكم بعد تصاعد وتيرة إصابات كورونا

لبنان يضبط شخصين زورا فحوصات كورونا مقابل أموال

كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات لبنان إلى 4331

لبنان يسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا

لبنان يسجل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا