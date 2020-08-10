لبنان يسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 6517 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 76 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7355 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.