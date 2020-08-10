لو هتستثمر في السبائك الذهبية.. 8 نصائح خلي بالك منها

خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية في البورصات العالمية جعله يحقق رقما قياسيا في تاريخه سواء محليًا وعالميًا، وسط اختفاء مؤشرات لانخفاضه مرة أخرى في القريب العاجل.

ووفقًا لخبراء الذهب فإن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، إذا كان العميل لديه فائض مالي، للاستثمار في الذهب، وتعتبر السبائك هي أفضل المصوغات التي يمكن الاستثمار بسبب انخفاض مصنعيتها تماما.

وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بعض النصائح للموطنين قبل شراء السبائك للاستثمار فيها، والتي يقدمها محمد هدية صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمحلات الصاغة.

عيار السبائك الذهبية 24 فقط

عند شراء سبائك ذهبية للاستثمار يجب أن تكون من عيار 24 فقط، لأنها المصرح بها من مصلحة الدمغة والموازين، أي عيار آخر قد يواجه صعوبة في البيع.

المصنعية قليلة لكن ليست منعدمة

شراء السبائك الذهبية يتطلب دفع مصنعية، وهي مبلغ قليل جدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية لا تتجاوز جنيهات قليلة.

شراء السبائك من شركات معروفة

هناك عدد من شركات المشغولات الذهبية، تعرض سبائك بأحجام مختلفة للبيع، وهي مضمونة، مثل شركة BTC.

محل مضمون

عند شراء سبائك ذهبية من محلات، يجب أن تكون من محلات معروفة، لتضمن الحصول على العيار المناسب، بالوزن المناسب.

الفاتورة أولا

عند شراء سبائك ذهبية يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي..

رقم السجل التجاري

رقم البطاقة الضريبية

الفاتورة بها سيريال نمبر

الفاتورة أصل وضهر "مكربنه".

الابتعاد عن الاونلاين

شركات بيع السبائك الذهبية اونلاين بنسبة كبيرة نصب، ولا يمكنها تقديم أى فواتير أو اثبات على عيار السبيكة.

فكر في البيع قبل الشراء

كثير من العملاء يفكر عند شراء المصوغات الذهبية في التوفير، أو شراء بسعر أقل الأمر الذي يسبب خسائر أكبر عند البيع.

مثلا: البعض يشترى "السبائك" من محلات غير مضمونة، لأنها بدون مصنعية نهائيًا، لكن المحل قد يتلاعب في عيار السبيكة، مما يجعل بيعها صعب للغاية.