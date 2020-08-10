"تؤدي للإصابة بكورونا".. ما خطورة الإكثار من تناول أدوية المناعة؟

حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، نصحت وزارة الصحة والسكان، بعدم تناول الأدوية خاصة الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، واتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر مهم للأوميجا.

تحذير وزارة الصحة من عدم الإفراط في تناول أدوية المناعة لم يكن للمرة الأولى، بل سبقه تحذيرات عديدة، من بينها تصريح الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، خلال مداخلة تليفزيونية له عبر "سكايب" مسبقًا، بأن الإكثار من تلك الادوية يؤدي لنتائج عكسية، ولا داعي لسحبها بشراهة من السوق.

أستاذ مناعة: تؤدي لنتائج عكسية.. ويجب اللجوء للفيتامينات الطبيعية

الدكتور حسني سلامة أستاذ المناعة والأمراض المعدية بكلية قصر العيني، ورئيس جمعية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، علق على هذا الشان قائلًا إن جسم الإنسان يحتاج إلى نسب محددة من الفيتامينات التي تزيد من المناعة، وفي حال زادت تلك النسبة عن الطبيعي والمحدد لها، تؤدي إلى نتيجة عكسية وتضر الجسم.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن الإكثار في تناول حبوب من شأنها رفع وتحسين حالة المناعة، قد يؤدي إلى إرهاق الكبد والكلى، وضعف مناعة الجسم وإرهاق أجهزته.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن هوس رفع المناعة بتناول العقاقير، يجعل أجهزة الجسم تنشغل بتنقية مواد تلك الفتيامنيات من الدم، ما يضعف المناعة وتجعله اكثر إصابة بالفيروسات ومنها وباء كورونا، وإذا أصيب الشخص بالفيروس تكون فلا تقوى حينها مناعته على محاربته.

كما تابع أنه يجب التوجه لمقويات المناعة الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة والأطعمة المختلفة.