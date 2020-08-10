وائل جسار يطالب الطبقة الحاكمة في لبنان بالاستقالة: روحو بيوتكم

أعرب الفنان اللبناني وائل جسار، عن أسفه الشديد من انفجار مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وأن يعودوا لمنازلهم سالمين، كما دعا للشهداء بأن يرزقهم الله الرحمة والمغفرة، موضحًا أن الانفجار كان مشهدا مُحزنا للغاية، وسبب غضب كبير للشعب اللبناني.

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه كان هناك إهمال غير طبيعي من قبل الحكومة اللبنانية، وتسبب في ضياع أرواح المواطنين، فشحنة نترات الأمونيوم متواجدة منذ 7 سنوات في المرفأ.

وأكد الفنان اللبناني، أن الجميع يعلم أن هذه الشحنة شديدة الخطورة، وتم رفع تقارير خاصة بهذه الشحنة ولكن لم تُحرك ساكنًا، مطالبًا الطبقة السياسية الحاكمة حاليا بتقديم استقالتها على الفور، "لازم يعملوا كده عشان يشفوا غليل أهالي الشهداء والجرحى، لازم الطبقة الحاكمة تقدم استقالتها وتروح بيتها".