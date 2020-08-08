وائل جسار: أتمنى توحد كل اللبنانيين للخلاص من الطبقة السياسية

قال المطرب اللبناني وائل جسار إن الوضع في لبنان غير مطمئن للأسف، "الناس طفح كيلها بسبب الإهمال، والمشكلة الإهمال في أرواح الناس"، لافتا أنه يمكن التغاضي عن أشياء ولكن إذا الأمور وصلت لأرواح المواطنين التي أصبحت مثل اللعبة سيكون تغاضي صعب.

وأضاف "جسار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن لم يتحرك أحد ساكنا لإزالة المتفجرات في بيروت منذ 6 سنوات، "أتمنى من اللبنانيين أنهم يقفوا واقفة واحدة عشان نخلص من كل الطبقة السياسية الموجودة ونلتفت لمستقبل منور لأن الشعب يستحق".

وأشار إلى أنه يتمنى أن يقول الشعب اللبناني كلمته، "الإنسان اللي عنده حق مفيش حاجة صعبة عليه، ولازم كلنا نفكر في التغيير وبصوت عالي"، لافتا إلى أن لبنان ليس به نظام لضمان الشيخوخة أو أقل شيء بالحياة وبالقرن الـ21 مثل الكهرباء والمياه، "بقالهم 30 سنة بيسرقوا وزارة الطاقة رغم دعمها بـ 40 مليار دولار وحطوها في جيوبهم".