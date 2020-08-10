وائل جسار: شحنة نترات الأمونيوم أثيرت بلبنان قبل الانفجار بأسبوعين

قال الفنان اللبناني وائل جسار، إنه لا يُحمل حكومة حسان دياب وحدها حادث انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية، وهناك فساد متراكم منذ 30 عامًا حتى الآن وهو ما أدى إلى الوصول لوضعنا الحالي، ولكن عندما يكون هناك مسؤول في الدولة يجب أن يطلع على كافة الملفات.

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن هناك ملفات خطيرة في الدولة وكان من ضمنها تلك الشحنة التي انفجرت، مؤكدًا أن العديد من المواطنين رفعوا تقارير للحكومة عن خطورة الشحنة قبل الانفجار بأسبوعين.

وأشار الفنان اللبناني، إلى أن الحكومة اللبنانية لم تُحرك ساكنًا بعد رفع التقارير، وبالتالي الحكومة الحالية تتحمل مسؤوليتها عن الحادث، بسبب الانفجار الذي تسبب في خراب ودمار وأهدر أرواح المواطنين، فتحولت بيروت من عاصمة العرب إلى مدينة مجروحة مدمرة، بعدما كانت نسر الشرق.