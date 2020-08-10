الحاصلة على "صفر" بالثانوية: اتعملي محضر ظلم بتسريب الامتحان

قالت الطالبة بسملة عصام سلامة، الحاصلة على صفر في الثانوية العامة، وصاحبة واقعة الغش في الامتحانات، إنها تم تحرير محضر غش لها أثناء امتحان اللغة الإنجليزية بتهمة تسريب الامتحانات، رغم أنها لم يكن معها هاتف ولم تقدم على تصوير أي من أسئلة الامتحانات أو تسريبها.

وأضافت "بسملة"، خلال تقرير عرضه برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه قبل تحرير محضر لها بنصف ساعة، كانت إحدى زميلاتها في اللجنة قد سلمت للمراقبين هاتفا كان في حوزتها، ولكن المحضر تم تحريره لها هي دون أي ذنب.

وتابعت :" أنا جيت الوزارة عشان المفروض يتحقق تاني في الموضوع، المحقق مرضيش يسمع أي حد في اللجنة، ومتحققش بشكل كويس، عاوزه يتفتح تحقيق ثاني، أنا معملتش حاجة غلط".

فيما قالت والدة بسملة، : "بسملة تعبت طول السنة وهيضيع مستقبلها عشان محضر ظلم".