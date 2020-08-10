لبناني يوثق ولادة زوجته أثناء انفجار بيروت: أصيبت بحالة من الفزع والرعب

كشف المواطن اللبناني إدموند خنيصر، عن اللحظات المرعبة التى عاشها لحظة وقوع تفجيرات مرفأ بيروت عندما كان يوثق لحظة ولادة زوجته بمستشفى الروم.

وقال خنيصر خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إنه أصيب بحالة من الفزع والرعب الشديدين بعدما شاهد التحطم بالمستشفى والدماء المنتشرة به.

وأضاف: "أسرعت لزوجتى وقمت بإزالة الزجاج والحطام الذى سقط عليها"، مشيرًا إلى أنه كان يوثق لحظة ولادة زوجته بالمستشفى عندما وقع التفجير، وشاهد كيف أصيب طاقم التمريض والأطباء الذين كانوا قائمين على حالة زوجته، ورغم ذلك تملكوا أنفسهم واستكملوا عملهم رغم الإصابات التى طالتهم.

وأشار إلى أن والدته وزوجته أصيبتا بسبب الانفجار، لافتاً إلى أنه عقب مشاهدته الأطباء وهم يستكملون عملهم رغم ما حدث أصيب بحالة من التناقض جعلته لا يعرف ماذا يفعل: "كنت واقع بين حالتين متناقضتين البكاء والفرح حتى خرج جورج للدنيا".