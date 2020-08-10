عريس بيروت: قاعة الفرح مطلة على المرفأ وتدمرت بالكامل قبل وصولي

كشف الدكتور أحمد صبيح، عريس لبناني، عن رؤيته لجحيم تفجيرات مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الجاري، أثناء جلسة تصوير له ولعروسته، بوسط العاصمة اللبنانية، مشيراً إلى أن القاعة التي كانت ستشهد حفل الزفاف كانت مطلة على المرفأ الذي شهد الكارثة.

وأضاف "أحمد صبيح"، خلال لقاء له مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصري، قائلاً: "كنا نعمل جلسة تصوير بمنطقة الصيفي وسط بيروت ووقعت الكارثة، ولحظة الانفجار شفته بعيني ورأيت موجه الدخان المتصاعدة في الهواء عندما كنت أنظر إلى السماء وبعد ثانية وجدت زوجتي تطير في الهواء".

وأكد أنه عقب ذلك أخذ عروسه إلى داخل المطعم الذي كان يجري جلسة التصوير أمامه للوقوف على حقيقة ما جرى، مشيرًا إلى أنه عقب ذلك قرر الذهاب إلى المنزل والتوقف عن استكمال باقي المراسم، المعدة مسبقاً، وتابع: "المطعم الذي كنا ننوي عمل حفل الزفاف فيه كان بالقرب من المرفأ وجرى تدميره بالكامل وسقط شهداء به، وقلنا الحمد لله على ما صار معنا وربنا ينجي بيروت".

وعلقت زوجته الدكتورة إسراء سبلاني، والتي شاركته الحوار، قائلة: لم نكن نعلم بحجم الكارثة نظرًا لعدم وجود هواتف معانا، ولكن بعد اتضاح الرؤية حمدنا الله على ما حدث، وتابعت: "لا أفكر في استكمال فرحتي الآن والشعب اللبناني يعيش هذه الكارثة".