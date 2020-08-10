التنمية المحلية: إزالة اعتداءات على 2.2 مليون متر و128 ألف فدان في شهر

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، آخر حصاد موجة إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال "قاسم" خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن إزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت يوم 8 يوليو، مؤكدًا تنفيذ 7523 حالة إزالة مبانٍ على أراضي الدولة واستعادة 2.2 مليون متر مربع من أراضي البناء.

وأوضح "قاسم" أنه تم تنفيذ 3209 حالات إزالة على الأراضي الزراعية بما يعادل 128029 فدانا، مشيرًا إلى أن هذه الإزالات حدثت في شهر واحد فقط، لافتًا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بالحفاظ على هذه الأراضي وتعيين حراسة عليها لحين الاستفادة منها.

وأشار "قاسم" إلى أن لجان إزالات الاعتداء على أملاك الدولة منعقدة لتحديد التعديات التي تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن التصوير الجوي تم في 17-7-2017 للمناطق خارج الأحوزة العمرانية وأن هناك تصوير داخل الأحوزة العمرانية 8-4-2018.

وأكد "قاسم" أنه سيتم ازالة كافة المباني المخالفة التي أقيمت في الفترة من شهر فبراير الماضي بشكل كامل ونهائي نظرًا لانه تم التحذير من الاعتداء على أراضي الدولة.

وشدد "قاسم" على أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على موارد الدولة المصرية والتي تعتبر حق للشعب المصري بالكامل وأن الحكومة مكلفة بالحفاظ على هذا الحق.