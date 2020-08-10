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محمود مسلم

أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

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أ ش أ
09:31 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و215 ألفا و75 حالة، عقب تسجيل 62 ألفا و64 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - حسب ما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 44 ألفا و386 حالة، عقب تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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